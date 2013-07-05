Россия вводит ограничения на ввоз всей пищевой продукции из Греции

Россельхознадзор с 15 июля текущего года планирует введение временных ограничений на ввоз в РФ из Греции готовой молочной и мясной продукции, а также рыбной и морепродукции, сообщил агентству "Прайм" пресс-секретарь российского ведомства Алексей Алексеенко.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в ходе инспекции специалистами ведомства с 10 по 21 июня были выявлены системные нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза (ТС) и России. Ведомство высказывало свои опасения о том, что ветслужбой Греции допускалась недостоверная ветеринарная сертификация продукции животного происхождения, предназначенной для экспорта на территорию ТС.

Как свидетельствует информация на сайте Россельхознадзора, в настоящее время ввоз своей продукции в РФ могут осуществлять 16 греческих предприятий, производящих мясную продукцию, 27 - молоко и молочную продукцию, и 82 производителя рыбы и морепродуктов.

"Ограничения будут введены в отношении всех греческих предприятий, производящих пищевую продукцию, поскольку практически все они включены под гарантии греческой ветеринарной службы", - заявил Алексеенко.

В конце июня Россельхознадзор сообщал о возможности введения запрета на поставки в РФ животноводческой продукции из Греции, настаивая на проведении срочных переговоров с греческими коллегами. В сообщении, распространенном в пятницу Россельхознадзором, говорится, что ведомство готово провести телефонные переговоры либо 5, либо 8 июля.