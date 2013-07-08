Нынешние погодные условия благоприятны для урожая - Гидрометцентр

Погодные условия, которые складываются в Украине в последнее время, благоприятны для уборки урожая и созревания поздних культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Такие погодные условия являются благоприятными для формирования урожая поздних культур. Преград для уборки (урожая - УНИАН) нет», - сказал Кульбида.

По его словам, наиболее удачные условия для сбора урожая сейчас складываются на юге страны.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.