Нынешние погодные условия благоприятны для урожая - Гидрометцентр
11:57, 08 июля 2013Агро
0
Погодные условия, которые складываются в Украине в последнее время, благоприятны для уборки урожая и созревания поздних культур.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
«Такие погодные условия являются благоприятными для формирования урожая поздних культур. Преград для уборки (урожая - УНИАН) нет», - сказал Кульбида.
По его словам, наиболее удачные условия для сбора урожая сейчас складываются на юге страны.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter