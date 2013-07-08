В Украине с 11 июля ожидаются ливневые дожди с градом и шквалами

В первой половине текущей недели в Украине сохранится жаркая погода с небольшим количеством осадков, а с 11 июля ожидаются ливневые дожди с градом и шквалами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Начиная с 11 июля можно говорить об усилении активности атмосферных процессов, и 11-го (июля) в западных областях, на протяжении 12-13-го (июля) на большей части территории Украины мы ожидаем интенсивные ливневые дожди... И также создаются условия для формирования града и шквального ветра», - сказал Кульбида.

По его словам, в этот период на западе страны температура воздуха составит 21-29 градусов, на юге и востоке достигнет отметок 30-35 градусов тепла. На остальной территории страны Укргидрометцентр прогнозирует 28-33 градуса тепла.