Агрохолдинг IMC подтверждает финансовый прогноз на 2013 год - глава компании

Варшава. Украинский агропромышленный холдинг "Индустриальная молочная компания" (Industrial Milk Сompany, IMC) подтверждает обнародованный в апреле прогноз финансовых результатов компании на текущий год.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на генерального директора IMC Алекса Лисситсу.

"Мы подтверждаем наш прогноз на 2013 год. Что касается выручки, то ожидаем динамики ее роста, близкой к верхней границе, то есть около 90%. В случае с EBITDA мы должны учитывать цены сырья, но рассчитываем, что по итогам года она должна увеличиться на около 80%",- отметил он.

"Чистая прибыль будет точно значительно лучше", - добавил он.

Лисситса напомнил, что улучшение финансовых результатов IMC будет достигнуто за счет увеличения земельного банка компании (на 46% - до 120,7 тыс. га) и повышение эффективности.

Он также сказал, что компания в этом году хочет увеличить продуктивность выращивания подсолнуха и кукурузы.

"Что касается подсолнуха, то ситуация уже понятная. Эффективность будет увеличена, по крайней мере, на 20-30% в сравнении с прошлым годом. Сначала мы планировали 2 т/га, после пересмотра это уже 2,5 т/га, а в некоторых случаях 3 т/га. В случае с кукурузой ключевыми будут ближайшие три недели. Пока ситуация хорошая и, если ничего не изменится, то сборы превысят 7 т/га в сравнении с ожидаемыми до посевной компании 6 т/га", - отметил гендиректор.

Он также сообщил, что компания в перспективе двух-трех лет намерена достичь средней эффективности на уровне 600 долларов EBITDA/га.

Как сообщал УНИАН, во второй половине апреля IMC обнародовала прогноз на текущий год, согласно которому компания увеличит выручку в сравнении с прошлым годом на 70-90%.

В прошлом году IMC увеличила чистую прибыль на 8% - до 18,7 млн долл. на фоне роста выручки в 3,7 раза - до 75,2 млн долл.

Источник: gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/512588,imc-podtrzymuje-prognozy-na’13--spodziewa-sie-wyzszego-rdr-wyniku-netto

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году Industrial Milk Company занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур, а также является одним из крупнейших в Украине производителей молока. По последним данным, компания арендовала в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 120,7 тыс. га земли и владела складскими помещениями мощностью хранения 338 тыс. тонн.

По последним данным,59,08% акций дебютировавшей в мае 2011 года на Варшавской бирже IMC принадлежит компании Agrovalley Limited, 9,58% - входящему в группу ВТБ Российскому коммерческому банку, 5,1% - польской Amplico PTE. Остальные 26,24% - free float.