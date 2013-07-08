Россия ограничила поставки продукции свиноводства из Беларуси из-за африканской чумы

Москва. Россия ограничила поставки продукции свиноводства из Витебской области Беларуси из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщили УНИАН в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«Россельхознадзор уведомил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси о том, что в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Витебской области Белоруссии вводятся временные ограничения на ввоз с территории этой области в Россию свиней, спермы хряков, свинины и сырых свиных мясопродуктов, изделий из свинины и кормов для свиней», - говорится в сообщении.

Кроме того, должна быть приостановлена сертификация продукции из свинины, произведенной с использованием мясного сырья из Витебской области.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подтвердил информацию о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческом комплексе «Лучеса» Витебского района.

Ранее Украина запретила ввоз свинины из Беларуси из-за обнаружения на территории этой страны чумы свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.