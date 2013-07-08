Украинская IMC не планирует новый выпуск акций

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей молока "Индустриальная молочная компания" (Industrial Milk Сompany, IMC) в ближайшем времени не планирует новый выпуск акций из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры и недооценки акций.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на генерального директора компании Алекса Лисситсу.

"Эмиссия акций в ближайшее время не рассматривается из-за двух причин. Во-первых, из-за неблагоприятной рыночной ситуации. Во-вторых, наши акции сейчас недооценены", - сказал он.

Справка УНИАН. С начала текущего года к последнему закрытию Варшавской биржи акции IMC подешевели более чем на 10%, но в тоже время они стоили почти на треть дороже, чем в первый день торгов.

IMC входит число 4 из 11 украинских компаний, котирующихся на главной площадке польского фондового рынка, которые, по последним данным, стоят дороже, чем на дебюте.

В начале сегодняшних торгов бумаги компании стоили около 14 злотых в сравнении с 11 злотыми в первый день торгов. Дешевле всего акции IMC стоили в ноябре 2011 года - 7 злотых, а исторический максимум достигли в ноябре 2012 года на уровне - более 17 злотых (1USD=3,3 PLN).