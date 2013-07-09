«Терра Фуд» привлекла у банка «Форум» кредит на 127 млн грн

Группа компаний «Терра Фуд», один из крупнейших украинских торгово-производственных холдингов, привлекла у банка «Форум» кредит на 127 млн грн для развития аграрного и молочного бизнеса, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в частности, агрокомпекс «Зеленая долина», входящий в состав «Терра Фуд», получил 100 млн грн сроком на 5 лет.

Полученные средства агрокомплекс направит на завершение начатых инвестиционных проектов. Так, по информации компании, в мае 2013 года «Зеленая долина» приступила к реконструкции хлебоприемного предприятия (ХПП). В ходе первого этапа работ на предприятии будет установлено зерносушильное и очистительное оборудование. После этого запланирована установка дополнительных зерновых силосов, что увеличит возможности ХПП по хранению зерновых и масличных культур до 100 тыс. т. Также к сезону сахароварения компания начала работы по переводу сахарозавода на альтернативные виды топлива.

Еще 27 млн грн сроком на 1 год привлекла «Молочная компания Дружба», также входящая в «Терра Фуд». Кредитные средства будут использованы для формирования сырьевых запасов на осенне-зимний период.

Справка УНИАН. Группа компаний «Терра Фуд» - вертикально интегрированный холдинг, имеющий шесть бизнес-направлений в трех отраслях – молочной, мясной и аграрной.

Группа компаний владеет производственными мощностями в Украине и России. Является лидером на рынке сливочного масла и спредов Украине, а также одним из основных производителей твердых сыров. Производственные мощности 10 молокоперерабатывающих предприятий холдинга составляют 26 тыс. т сыра, 127 тыс. т сливочного масла и спредов, а также 61 тыс. т цельномолочной продукции в год. На рынке Украины представлена ТМ «Біла лінія», «Тульчинка», «Premialle», «Золотой Резерв», «Вапнярка», «Тульчин».

Банк «Форум» работает на рынке Украины с 1994 года, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. В первом квартале банк получил прибыль в размере 1,91 млн грн. Основным владельцем банка является бизнесмен Вадим Новинский через инвестиционную группу «Смарт-Холдинг».