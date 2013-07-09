Аграрии могут недополучить 15 млрд грн из-за низких закупочных цен

Украинские сельхозпроизводители в 2013-2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 - июнь 2014) могут недополучить 15 миллиардов гривень из-за низких закупочных цен на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам генеральный директор «Украинской аграрной конфедерации» Сергей Стоянов.

«Этот каравай пшеницы, ячменя и кукурузы станет дешевле на 15 миллиардов гривень», - сказал Стоянов.

По его словам, прошлогодний урожай продовольственной пшеницы продавался по 300-360 долларов за тонну, тогда как сейчас аграриям предлагают не более 240 долларов за тонну.

Стоимость кукурузы урожая 2012 года составляла 280-320 долларов за тонну, в то время как за кукурузу нового урожая можно выручить не более чем 195-200 долларов за тонну.

Стоянов отмечает, что тенденции увеличения цены на зерно пока не предвидится.

«В этом году чрезвычайно низкие цены, особенно на кукурузу. Шансов на то, что ситуация кардинально измениться, практически нет», - сказал он.

При этом Стоянов отмечает, что есть надежда на рост цены в случае биржевых игр, однако существенно это на ценовую ситуацию не повлияет.

Гендиректор УАК советует сельхозпроизводителям на время воздержаться от активных продаж зерна. Особенно это касается ячменя, так как, по словам Стоянова, цена на него может вырасти из-за конкуренции между экспортерами и свиноводами. В то же время, он советует правительству активизировать закупки зерна Аграрным фондом и Государственной продовольственно-зерновой корпорацией (ГПЗКУ). Стоянов считает, что ценовая ситуация может несколько улучшиться, если в ближайшее время ГПЗКУ закупит около 1 млн тонн пшеницы по цене, на 100 грн/т выше рыночной.

Как сообщал УНИАН, в Минагропроде обеспокоены низкими ценами на зерно урожая 2013 года. Так, по словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, к 5 июля 2013 года цена на пшеницу 3-го класса, в зависимости от региона, составляла 1430-1670 грн/тонна, на фуражную пшеницу – 1400-1600 грн/тонна, на ячмень – 1420-1600 грн/тонна.

При этом министерство прогнозирует рекордный для Украины экспорт зерновых и зернобобовых в 2013/2014 МГ на уровне 26 млн тонн. В ведомстве также ожидают, что урожай пшеницы в 2013 году составит 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.