Украина за 5 месяцев нарастила экспорт овощей на 53%

Украинские аграрии в январе-мае 2013 года поставили на внешние рынки 134 тыс. тонн овощей, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, рост экспорта связан не только с высокими урожаями, но и с развитием тепличных комплексов и овощехранилищ. Так, в 2012 году в эксплуатацию было введено 50 га новых теплиц, а до конца 2013 года планируется задействовать тепличные комплексы на площади более 0,5 млн кв. м.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2012 году Украина выручила от экспорта овощей 138,5 млн долл., что на 4,2% больше, чем годом ранее. При этом импорт овощей обошелся стране в 146,7 млн долл., что на 10,1% больше, чем в 2011 году.