Беларусь временно ограничила ввоз скота из России

Минск. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ввел ограничения на ввоз скота из России из-за случаев заболевания ящуром.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«По информации Россельхознадзора, на территории Амурской области и Краснодарского края зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных ящуром», - говорится в указании Минсельхозпрода Беларуси.

Временные ограничения по недопущению ввоза скота и мяса на территорию Беларуси из Амурской области и Краснодарского края России вводятся с 9 июля.

«Запрет касается восприимчивых к ящуру животных, в том числе, быков, баранов, хряков, козлов, их мяса, мясопродуктов, кожевенного, рогокопытного, кишечного, овчинно-мехового и мерлушкового сырья, шерсти, спермы, эмбрионов КРС, молока и молочных продуктов, охотничьих трофеев и другой аналогичной продукции», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия ограничила поставки продукции свиноводства из Витебской области Беларуси из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Справка УНИАН. Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек), характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

При неосложненном течении болезни у людей заращение эрозий наступает к 5-му дню заболевания, общая продолжительность болезни составляет 5-7 дней. В ряде случаев могут встречаться затяжные формы инфекции (до нескольких месяцев) с повторными волнами высыпаний. У детей ящур характеризуется обычно тяжелым течением с явлениями гастроэнтерита. Прогноз обычно благоприятный, но при тяжелом течении у детей - серьезный.