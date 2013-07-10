Украина собрала 13,3 млн тонн зерна

Украинские аграрии к 10 июля собрали почти 13,3 млн тонн зерна, обмолотив около 5 млн га, или 46% от прогноза, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, средняя урожайность по стране к указанной дате составляет 27,1 ц/га против 20 ц/га годом ранее.

По данным министерства, к 10 июля ячмень обмолочен на площади 1,5 млн га и при урожайности 23,2 ц/га (в 2012 году – 17,2 ц/га) намолочено 3,4 млн тонн. Уборка пшеницы проведена на площади 3,3 млн га, в результате чего обмолочено 9,7 млн га при урожайности 29,2 ц/га (в 2012 г. - 21,7 ц/га). Рожь обмолочена на площади 18 тыс. га, при урожайности 24,9 ц/га (в 2012 г. – 18,2 ц/га) собрано 44 тыс. тонн.

Кроме того, аграрии собрали 5 тыс. тонн овса при урожайности 13,8 ц/га (в 2012 – 13,9 ц/га), убрав 4 тыс. га. Горох собран на 105 тыс. га, намолочено 148 тыс. тонн при урожайности 14 ц/га (в 2012 г. – 15,4 ц/га). Уборка озимого рапса к 10 июля проведена на площади 532 тыс. га, в результате чего при урожайности 20 ц/га (в 2012 г. – 20,2 ц/га) намолочено немногим более 1 млн тонн.

В Минагропроде отметили, что самая высшая урожайность ранних зерновых наблюдается в Черкасской (43,2 ц/га), Полтавской (41,6 ц/га) и Ивано-Франковской (41 ц/га) областях. При этом наихудшие показатели урожайности зарегистрированы в АР Крым (13,5 ц/га) и Херсонской области (18,2 ц/га).

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.