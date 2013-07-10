Присяжнюк: для снижения цен на зерно оснований нет

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк считает, что в Украине нет оснований для снижения внутренних закупочных цен на зерно, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра, Аграрный фонд в настоящее время ведет закупки зерна для того, чтобы не допустить перенасыщения рынка.

«Чтобы не допустить перенасыщения внутреннего рынка и искусственного занижения цен, активно работает Аграрный фонд. Этот государственный оператор помогает снять остатки зерна. Аграриям выгодно сотрудничать с ним, поскольку это учреждение платит за зерно рыночную цену», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

При этом министр утверждает, что государство всячески способствует экспортным поставкам зерна, что также является фактором сдерживания падения цен на зерновые.

Как сообщал УНИАН, в связи с ожиданиями большого урожая как в мире, так и в Украине с начала поступления зерна нового урожая в стране наблюдается тенденция к снижению цен на зерновые.

По данным Украинской агарной конфедерации, к 8 июля цены в портах на продовольственную пшеницу составляли 1750-1800 грн/т, на фуражную – 1600 грн/т, на ячмень – 1750 грн/т, на кукурузу – 1420-1450 грн/т.

Эксперты советуют правительству активизировать закупки зерна Аграрным фондом и Государственной продовольственно-зерновой корпорацией (ГПЗКУ). В УАК считают, что ценовая ситуация может несколько улучшиться, если в ближайшее время ГПЗКУ закупит около 1 млн тонн пшеницы по цене, на 100 грн/т выше рыночной.

По прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

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