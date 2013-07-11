В Беларуси подорожает сахар

Минск. В Беларуси с 12 июля будут увеличены предельные максимальные розничные цены на регулируемые виды сахара-песка белого без добавок в среднем на 5%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее повышенные предусмотрено постановлением Министерства экономики Беларуси от 4 июля 2013 года №49, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так, документом установлены предельные максимальные розничные цены на сахар-песок белый без добавок весовой, упакованный в мешки от 25 до 50 кг, в размере 7900 рублей (0,89 долл.) за 1 кг, на сахар-песок белый без добавок весовой, упакованный в мешки от 2 до 25 кг, - 8400 рублей (0,95 долл.) за 1 кг, на сахар-песок белый без добавок, расфасованный в потребительскую упаковку объемом от 500 г до 1 кг, – также в размере 8400 рублей (0,95 долл.) за 1 кг.

«Данное решение принято с учетом предложений концерна «Белгоспищепром» для стабилизации финансового состояния сахароперерабатывающих организаций», - пояснили в Министерстве экономики Беларуси.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Беларуси в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0,3%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) – 7%.

Цены на продовольственные товары в июне по сравнению с маем выросли на 0,3%. Больше всего подорожали картофель (на 38,2%) и фрукты (на 1,2%). В то же время на 0,1% снизились цены на масло растительное, на 0,2% - на рыбу и морепродукты, на 4,5% - на яйца, на 7,8% - на овощи, на 0,4% - на алкогольные напитки.