Зерно дешевеет из-за завышенного прогноза урожая - эксперты

Наблюдаемая тенденция к снижению закупочных цен на зерно урожая 2013 года обусловлена завышенным прогнозом урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола заявил председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван Томич.

“На снижение закупочных цен на зерновые, в первую очередь, повлияли завышенные прогнозы урожая 2013 года”, - сказал Томич.

По его словам, урожай 2013 года не достигнет рекордной отметки.

“Никаких рекордов не будет и не может быть. Большая часть пшеницы по сравнению с прошлым годом будет фуражной. Ситуация с кукурузой пока неизвестна, а вот с гречкой проблемы точно будут. Площади посева сократились, следовательно, и урожай будет меньшим”,- сообщил Томич.

По его мнению, достижению рекордной отметки помешает низкий урожай пшеницы в южных областях.

“Крым, Херсон, часть Запорожья, часть Николаева, часть Одессы - в этих регионах нет нормального урожая пшеницы”,- уточнил Томич.

Как сообщил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа, урожай зерна текущего года не превысит показатель 54 млн тонн.

“Урожай 2013 года не превысит отметку в 54 млн тонн. Большим он быть не может. Это близко к рекорду, но все же не рекорд”,- сказал Лапа.

Как сообщал УНИАН, в Минагропроде обеспокоены низкими ценами на зерно урожая 2013 года. По информации министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, к 5 июля 2013 года цена на пшеницу 3-го класса, в зависимости от региона, составляла 1430-1670 грн/тонна, на фуражную пшеницу – 1400-1600 грн/тонна, на ячмень – 1420-1600 грн/тонна. При этом министерство прогнозирует рекордный для Украины экспорт зерновых и зернобобовых в 2013/2014 МГ на уровне 26 млн тонн. В ведомстве также ожидают, что урожай пшеницы в 2013 году составит 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.