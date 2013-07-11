Минагропрод требует ускорить выплаты дотаций за содержание молодняка КРС

Министерство агарной политики и продовольствия Украины обратилось к Министерству финансов и Государственной казначейской службе с требованием ускорить выплату государственных дотаций за сохранение и содержание молодняка крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Минагропрода.

Согласно сообщению, к 1 июня селянам начислено около 142 млн грн таких дотаций, однако из-за задержки выплат на местах часть селян пока не получили деньги.

В министерстве также сообщили, что к началу лета почти 98 тыс. селян впервые подали заявки на дотацию по содержанию ими 137 тыс. голов молодняка КРС.

Как сообщал УНИАН, государство в текущем году планирует выделить из госбюджета 152,3 млн грн на поддержку содержания и сохранения молодняка КРС в хозяйствах населения.

В 2012 году около 340 тыс. селян получили 305 млн грн в качестве бюджетной дотации за содержание и сохранение молодняка 509 тыс. голов крупного рогатого скота.

Справка УНИАН. По итогам 2012 года поголовье крупного рогатого скота в Украине выросло на 1,8% по сравнению с 2011 годом и составило 4,5 млн голов. При этом поголовье коров в прошлом году сократилось на 0,8% и составило 2,56 млн голов.

Поголовье крупного рогатого скота в Украине к 1 июля 2013 года составило почти 5,4 млн голов, что на 3,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Поголовье коров за полгода сократилось на 0,7% - до 2,6 млн голов.