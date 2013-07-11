Производство мяса в Украине за первое полугодие выросло почти на 10%

Объем производства мяса в Украине к 1 июля 2013 года составил 1,6 млн тонн, что на 9,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, производство молока за указанный период выросло на 0,6% - до 5,5 млн тонн. Объем производства яиц в стране за 6 месяцев т.г. составил 10,079 млрд штук, что на 4% больше, чем в январе-июне 2012 года.

Как сообщал УНИАН, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% - до 3,1 млн тонн (в живом весе), производство молока - на 22,7%, до 11,4 млн тонн, производство яиц составило 19,1 млрд штук, что на 2,3% больше, чем в 2011 году.