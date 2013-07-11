В Украине выросло производство картофеля

Производство картофеля в Украине к 1 июля составило 223,9 тыс. тонн, что на 6,6% больше, чем на аналогичную дату 2012 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, к указанной дате отечественные аграрии произвели 386,5 тыс. тонн овощей открытого грунта, что превышает показатели на 1 июля 2012 года на 17,9%.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство картофеля в Украине по сравнению с 2011 годом сократилось на 4,1% - до 23,3 млн тонн, а объем производства овощей открытого и закрытого грунта вырос на 1,9% - до 10 млн тонн.

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