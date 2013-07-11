Роспотребнадзор забраковал украинскую кондитерскую продукцию

Москва . Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) забраковал несколько партий украинской кондитерской продукции.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева.

«В регионах была забраковка украинской кондитерской продукции», - сказала Воропаева.

В тоже время, она отказалась назвать регионы, где были выявлены такие партии.

По словам Воропаевой, сейчас идет сверка и анализ информации от региональных подразделений Роспотребнадзора.

«Вся информация будет в официальном пресс-релизе», - сказала Воропаева и добавила, что его публикация может произойти «сегодня-завтра».

В четверг, 11 июля, глава ведомства, главный государственный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что у российской санитарной службы появились претензии к кондитерской продукции, которая поставляется из Украины.

Напомним, что в начале 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров ряда украинских предприятий на территорию РФ, заявив, что в них выявлено большое количество пальмового масла. Позже после инспекций на украинских предприятиях такие ограничения были сняты, однако был установлен контроль каждой партии товара, поставляемой в Россию.

27 декабря 2012 года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия не имеет претензий к качеству украинских сыров, которые поставляются на рынок Российской Федерации.

9 апреля 2013 года Роспотребнадзор сообщил о прекращении контроля каждой партии украинских сыров при их ввозе в Российскую Федерацию, так как претензий к качеству продукции из Украины нет.

10 июля стало известно, что Российская Федерация намерена обложить дополнительными специальными пошлинами импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение Киевом специальных пошлин на импорт автомобилей. Чтобы компенсировать убытки, Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - на импорт угля и 15% - стекла.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102, 7 млн долл. в денежном выражении.