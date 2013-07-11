Минагропрод прогнозирует урожай кукурузы в Украине до 23 млн тонн

Украинские аграрии в 2013 году могут собрать 23 млн тонн кукурузы против против 21 млн тонн в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил журналистам заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр Сень.

«Я думаю, что (урожай в 2013 году – УНИАН) кукурузы за 20 миллиона тонн мы будем иметь. Сейчас звучит 22, 23 миллиона. А возможно, если будут хорошие условия, и еще больший урожай будет», - сказал он.

По словам Сеня, урожай подсолнечника в 2013 году ожидается на уровне 2011-2012 года, то есть не менее 8 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн.