Минагропрод: Украина пока не ограничила транзит зерна из России из-за вспышки ящура

Украина пока не ввела официального ограничения транзита зерна из Российской Федерации по территории страны в связи со вспышкой ящура в Карачаево-Черкесской Республике и граничащих с ней районах Краснодарского края.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр Сень.

«Пока что мы обратились в Министерство иностранных дел России с просьбой сообщить о тех мерах, которые принимаются российской стороной для предотвращения распространения ящура из Карачаево-Черкесского региона», - сказал Сень.

По его словам, после получения необходимой информации Украина примет решение относительно дальнейшего перемещения российского зерна на территории страны.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) сообщило, что Украина рассматривает возможность запрета на ввоз и погрузку в своих портах зерна из России из-за выявления на территории этой страны случаев заболевания животных ящуром. Ящур может переноситься с зерновыми культурами.