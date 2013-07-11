Доля продовольственной пшеницы в этом году может составить 70%

Доля продовольственной пшеницы в общем урожае этой культуры в 2013 году может составить 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр Сень.

«Почти 70% пшеницы – это продовольственная кондиция… Я уверен, что сохранится этот показатель», - сказал Сень.

При этом замминистра отметил, что страна должна стремиться к увеличению доли продовольственной пшеницы до 90%. Однако в этом году, по его словам, погодные условия больше способствовали росту урожайности, а не качественным показателям зерна.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн.

По информации Минагропрода, по состоянию на середину августа 2012 года свыше 87% поступающей на склады пшеницы составляла продовольственная, тогда как в 2011 г. доля продовольственной пшеницы была 72%.