В Индии введут стандарт производства чая

Чайное управление Индии объявило о введении комплекса промышленных стандартов.

Цель этой инициативы - создать стандарт, по которому чай будет выращиваться без урона окружающей среде, а также на чайных плантациях не будут использоваться пестициды, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Методы, используемые сейчас для производства чая в Индии, и условия труда в чайной индустрии часто подвергаются критике.

Крупнейшие производители чая в Индии - Tata и Unilever - поставили свою подпись под инициативой чайного управления.

Ожидается, что к 2016 году почти полмиллиона тонн индийского чая будет продаваться в соответствии с новыми правилами. При этом мелкие производители чая опасаются, что принятие этих стандартов может привести к росту расходов и их компании разорятся.

Напомним, Украина является традиционным импортером индийского чая.