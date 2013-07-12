Минсельхоз США понизил прогноз урожая масличных в Украине на 3,3%

Министерство сельского хозяйства США в июле понизило прогноз производства масличных культур в Украине в 2013 году на 3,3% по сравнению с июньским прогнозом – до 14,8 млн тонн.

Эти данные содержатся в отчете министерства, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, урожай подсолнечника в т.г. составит 10 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем Минсельхоз США прогнозировал в июне.

При этом ведомство в июле оставило без изменений прогноз урожая пшеницы, кукурузы, ячменя, сои и рапса. Таким образом, Минсельхоз США ожидает, что урожай пшеницы в Украине в 2013 году составит 19,5 млн тонн, кукурузы – 26 млн тонн, ячменя – 7 млн тонн, сои – 2,8 млн тонн, рапса – 2 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в 2013 году на уровне 54-56 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы ожидается в объеме 21 млн тонн, ячменя - 7 млн тонн, кукурузы - 23 и более млн тонн. Экспорт зерна из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (июль 2013 - июнь 2014 .) может составить 26 млн тонн.