В Беларуси хлеб подорожал на 10%

Минск . В Беларуси с 12 июля увеличены предельные максимальные отпускные цены по регулируемым группам хлеба и хлебобулочных изделий в среднем на 10%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 июля №48.

Так, документом установлены предельные максимальные отпускные цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, булочные изделия из пшеничной муки с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14%. Предельная максимальная отпускная цена на хлеб ржаной, из смеси ржаной и пшеничной муки (кроме заварных сортов) без дополнительного сырья установлена в размере 2576 рублей (0,29 долл.) за 1 кг, на хлеб ржаной, из смеси ржаной и пшеничной муки, заварной без дополнительного сырья - 3283 рубля (0,37 долл.) за 1 кг, батоны и хлебцы из пшеничной муки высшего сорта с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14% развесом 300 г и более - 4961 рубль (0,56 долл.) за 1 кг, на батоны и хлебцы из пшеничной муки первого сорта с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14% развесом 300 г и более – 4315 рублей (0,48 долл.) за 1 кг.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, региональные органы местного самоуправления, производители хлеба и торговые сети в начале июля подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сохранение стабильной цены на хлеб широкого потребления.

Минагропрод совместно с Аграрным фондом обязались поставлять необходимое количество муки для выпекания хлеба социальных сортов. Производители также пообещали заранее закупать необходимое количество муки и полностью обеспечивать потребителей продукцией.