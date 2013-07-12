Сельхозземли поступят в управление Госзембанка в октябре — глава банка

Государственные земли сельскохозяйственного назначения поступят в управление Государственного земельного банка в октябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 12 июля сообщила журналистам глава Госзембанка Светлана Скосырская.

“Идет процесс реформирования законодательства, который должен позволить получить в капитал банка государственные земельные ресурсы. Планируется завершить этот процесс в сентябре. Таким образом, земля в капитал банка перейдет в начале октября”, - сказала Скосырская.

При этом она отметила, что начать свою работу Госзембанк сможет в конце сентября текущего года.

Она также сообщила, что банк ставит перед собой задачу — увеличить количество сдающихся в аренду государственных земель сельхозназначения до 85% с 13% арендуемых сейчас.

Скосырская также проинформировала, что банковскую лицензию Государственный земельный банк получит в конце августа.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

В феврале 2013 года Госзембанк получил из госбюджета 120 млн грн на формирование уставного капитала. По данным Минагропрода, Госзембанк начнет выдавать аграриям кредиты под 10-12% годовых уже в 2013 году.