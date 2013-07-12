Эксперты утверждают, что упавшие цены на зерно вернутся к прошлогоднему уровню

Цены на зерно, снизившиеся с началом уборочной кампании 2013 года, стабилизируются и вернутся к уровню 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Аграрного союза Украины и Всеукраинского аграрного форума заявили эксперты.

«Не нужно поднимать панику... Цены должны быть более или менее стабильны. Я никаких причин для паники не вижу», - сказал глава Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Мнение Клименко разделяет и заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Валерий Давиденко. По его словам, каждый год украинских аграриев пугают низкими ценами, но на самом деле реальные цифры будут известны гораздо позже.

Глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков отметил, что аграриям нужно обращать внимание на динамику мировых цен на зерно на фондовых биржах, так как они коррелируют с украинскими.

«Сейчас цены формируются. Нужно занять ценовую позицию, договориться... Мы должны иметь свое мнение по поводу того, какая должны быть цена», - сказал Новиков.

Как сообщал УНИАН, в связи с ожиданиями большого урожая как в мире, так и в Украине с начала поступления зерна нового урожая в стране наблюдается тенденция к снижению цен на зерновые.

При этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что в Украине нет оснований для снижения внутренних закупочных цен на зерно.

По данным Украинской агарной конфедерации, к 8 июля цены в портах на продовольственную пшеницу составляли 1750-1800 грн/т, на фуражную – 1600 грн/т, на ячмень – 1750 грн/т, на кукурузу – 1420-1450 грн/т.

Эксперты советуют правительству активизировать закупки зерна Аграрным фондом и Государственной продовольственно-зерновой корпорацией (ГПЗКУ). В УАК считают, что ценовая ситуация может несколько улучшиться, если в ближайшее время ГПЗКУ закупит около 1 млн тонн пшеницы по цене, на 100 грн/т выше рыночной.

По прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Прогноз экспорта зерна в 2013-1014 маркетинговом году (июль 2013-июнь 2014) составит 26 млн тонн.