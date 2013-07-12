Аграрии просят Кабмин максимально содействовать экспорту зерна

Аграрный союз Украины обратился к Кабинету министров Украины с просьбой максимально содействовать экспорту зерна в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение Аграрный союз Украины вынес на заседании.

«Мы считаем, что рынку зерна необходима поддержка со стороны государства», - сказал глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков.

Согласно обращению, аграрии также просят Кабмин выделить в полном объеме средства, необходимые для расчета с товаропроизводителями, что поможет стабилизировать ситуацию на рынке зерна.

Также Аграрный союз просит ввести каникулы на тарифы (не менее 50%) на железнодорожные перевозки зерна, уменьшить фискальную нагрузку на экспорт и перемещение зерна (ветеринарная и фитосанитарная и другие инспекции), а также проанализировать стоимость перевалки зерна в портах и терминалах с целью приведения ее к европейским стандартам.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 - июнь 2014) могут поставить на внешние рынки 26 млн тонн зерна, что станет абсолютным рекордом для страны. В 2012/2013 МГ Украина экспортировала 23 млн тонн зерна.