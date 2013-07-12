Украина в 2013 году может собрать 30 млн тонн ранних зерновых – Присяжнюк

Украинские аграрии в 2013 году могут собрать более 30 млн тонн ранних зерновых, что на 19% больше, чем в 2012 году, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу министерства Николая Присяжнюка.

«Мы планируем собрать более 30 миллионов тонн. И это та рекордная цифра, которой мы ожидали», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

По словам министра, к 12 июля Украина намолотила более 15 млн тонн ранних зерновых культур. При этом южные области уже завершают уборку.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аграрии просят Кабмин максимально содействовать экспорту зерна