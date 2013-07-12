Азаров и Медведев вернулись к вопросу зернового пула

Сочи. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе двусторонней встречи обсудили вопрос относительно создания зернового пула.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по итогам двусторонних переговоров сообщил пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко.

«На этой встрече обсуждалось, каким образом вернуться к идее создания зернового пула», - сказал Лукьяненко.

В то же время он отметил, что конкретных решений по этой теме принято не было.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля т.г. министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что участие Украины в черноморском зерновом пуле - объединении стран-зернотрейдеров черноморского бассейна - на данном этапе является невыгодным для Украины.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

В конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

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