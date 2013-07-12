В Украине уже собрано 15 млн тонн зерна

Валовой сбор зерна в Украине на сегодняшний день превысил 15 миллионов тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в ходе рабочего визита в Арбузинский район Николаевской области.

Он отметил, что жатва в стране в самом разгаре, а в Николаевской области заканчивается сбор ранних зерновых.

«Сегодня в государстве у нас вал превысил 15 миллионов тонн. Мы собрали более 50% урожая. Мы понимаем, что ранних зерновых будем иметь более 10 миллионов тонн. С одной стороны, это достаточно рекордная цифра, которая нас удовлетворяет, которую мы ожидали. Урожайность выросла по сравнению с прошлым годом на 8 центнеров, ежедневно она должна увеличиваться, потому что центральные и северные районы дают больше".

"Я убежден, что это будет позитивный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и конечно же сохранение имиджа и поддержание нашей страной на внешнем рынке статуса страны, которая является полноценным игроком на зерновом рынке в мире», - сказал Присяжнюк.

Министр аграрной политики и продовольствия сегодня, 12 июля, посетил поля и животноводческую ферму сельскохозяйственного предприятия ООО «Проминь», который является лидером животноводства не только в в Николаевской области, но и в Украине. В хозяйстве насчитывается около 3 тысяч голов крупного рогатого скота. За 2012 год надой молока на каждую фуражную корову составил более 9 тыс. 300 кг.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн.

По информации Минагропрода, доля продовольственной пшеницы в общем урожае этой культуры в 2013 году может составить 70%.