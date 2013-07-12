Цены на зерно начнут расти с августа - эксперты

Цены на зерно начнут расти с августа, в то время как до конца июля будет продолжаться формирование цены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии агентству заявила ведущий аналитик зернового рынка компании «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко.

«Скорее всего, где-то еще до конца июля будет происходить формирование цены на зерно, может быть и вверх, и вниз. С августа уже, скорее всего, тенденция будет на повышение, потому что будет больше отгрузок», - сообщила Малышко.

Эксперт также сообщила, что снижение цен от начала уборочной кампании 2013 года не должно вызывать удивления, так как это нормальная ситуация для начала сезона.

«Сейчас цены на зерно упали. Пшеница продовольственного качества на элеваторах продается по цене 1470-1530 грн за тонну. Так, еще недельку назад эта цена была где-то 1550-1570 грн. То есть, цены действительно серьезно упали. Но нужно отметить, что это в общем-то нормальная ситуация для начала сезона», - сказала она.

Кроме того, Малышко сообщила, что повлиять на цены в Украине может общемировая ситуация.

«Мы здорово зависим от мировых тенденций. Так что если в мире немножко утвердится, то и у нас будет лучше. Если не укрепится, то и у нас дальнейшее улучшение маловероятно», - сказала Малышко.

Однако эксперт сообщила, что цены на зерно в 2013 году вряд ли будут такими же, как в прошлом году.

«На уровне прошлого года - очень вряд ли. В прошлом году был определенный недобор урожая и у нас, и в мире. А в этом году все более благополучно, потому, скорее всего, по цене мы не дойдем по уровню до прошлого года», - сказала Малышко.

Как сообщал УНИАН, в связи с ожиданиями большого урожая как в мире, так и в Украине с начала поступления зерна нового урожая в стране наблюдается тенденция к снижению цен на зерновые.

При этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что в Украине нет оснований для снижения внутренних закупочных цен на зерно.

По данным Украинской агарной конфедерации, к 8 июля цены в портах на продовольственную пшеницу составляли 1750-1800 грн/т, на фуражную – 1600 грн/т, на ячмень – 1750 грн/т, на кукурузу – 1420-1450 грн/т.

Эксперты советуют правительству активизировать закупки зерна Аграрным фондом и Государственной продовольственно-зерновой корпорацией (ГПЗКУ). В УАК считают, что ценовая ситуация может несколько улучшиться, если в ближайшее время ГПЗКУ закупит около 1 млн тонн пшеницы по цене, на 100 грн/т выше рыночной.

По прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Прогноз экспорта зерна в 2013-1014 маркетинговом году (июль 2013-июнь 2014) составит 26 млн тонн.

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