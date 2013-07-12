Назначен еще один заместитель председателя Государственной зерновой корпорации

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины назначило Николая Яхимца пятым заместителем председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, сказано в сообщении ГПЗКУ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, ранее Яхимец входил в наблюдательный совет «Облтеплокоммунэнерго» (Черниговская обл.).

Справка УНИАН. ГПЗКУ – один из крупнейших игроков отечественного аграрного рынка. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.

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