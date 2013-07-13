Одесская киностудия просит у правительства списанное оружие

Одесская киностудия просит правительство предоставить ей списанное оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера соответствующее письмо передал в Одессе председатель правления ОАО «Одесская киностудия» Андрей Зверев вице-премьер-министру Украины Константину Грищенко в ходе его визита на студию.

В письме содержится просьба к Министерству обороны. Старейшая киностудия СНГ (образована при Российской империи) просит, в частности, бесплатно передать для своих нужд подлежащее списанию оружие, из которого планируется мастерить съемочные макеты.

«Мы написали письмо министру обороны Украины с просьбой о передаче киностудии реквизитов, необходимых для съемок лент на военную тематику, но пока в ответ – тишина... Насколько я знаю, сейчас в армии идет процесс сокращения. Наверное, остается имущество и вооружение, которое можно передать для мирных целей», - сказал Зверев, передавая Грищенко письмо.

В свою очередь Грищенко пообещал содействовать пополнению фондов киностудии.

«Вопрос вполне решаемый. Вам ведь не нужно вооружения на дивизию? Тем более что есть запасы, которые вообще никогда не эксплуатировались. Они так и устарели», - сказал Грищенко.

Кроме того, Зверев просил содействия вице-премьера в вопросе благоустройства территории киностудии, которая пострадала в результате урагана в ночь на 1 июня.

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