Москва. В России с начала года зафиксировано 52 очага африканской чумы свиней (АЧС), в том числе в регионах на границе с Украиной, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Российской Федерации.

«В этом году уже зафиксировано 52 очага АЧС в Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Тамбовской, Саратовской областях и Республике Северная Осетия, при этом два очага в Северной Осетии уже полностью ликвидированы. Также зафиксировано 34 очага ящура в Забайкальском и Краснодарском краях, Амурской области, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих субъектах Российской Федерации не была проведена необходимая работа по предупреждению распространения болезней. При этом имели место случаи сокрытия очагов их возникновения.

Как сообщает пресс-служба, руководители регионов, в которых сохраняется неблагоприятная обстановка, будут заслушаны на правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в августе текущего года.

Вице-премьер-министр Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами, ассоциациями и экспертным сообществом в двухнедельный срок представить проработанные предложения для доклада председателю правительства РФ. Как сообщал УНИАН, 4 июля Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подтвердил информацию о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческом комплексе «Лучеса» Витебского района.

Ранее Украина запретила ввоз свинины из Беларуси из-за обнаружения на территории этой страны чумы свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.

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