Кабмин поможет реализовать по 2-3 аграрных проекта в каждой области

В ближайшее время в каждой области Украины будут разработаны и начнут реализовываться по 2-3 агропроекта. Чтобы эти проекты были выгодны сельхозпроизводителям, государство предоставит дешевые кредиты или будет компенсировать проценты по ним, заявил в ходе рабочей поездки в Николаевскую область министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Сегодня мы были на сельхозпредприятии, которое имеет проект и успешно работает по бизнес-плану. Поэтому прошу руководство области, совместно с Нацбанком и соответствующим департаментом Минагрополитики, определить в областях по 2-3 проекта, которые наиболее экономически привлекательны. Для них государство предоставит дешевые кредиты или компенсацию процентов. Особо хочу обратить внимание на проекты в области животноводства», - сказал Присяжнюк. Он напомнил, что Кабмин инициировал принятие Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг. Согласно этому документу, государство готово помочь льготами или финансовыми компенсациями,чтобы стимулировать, в том числе, аграрный сектор экономики. «На областном уровне необходимо активнее проводить разъяснения возможностей, которые предоставляет Госпрограмма активизации аграриям», - резюмировал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович предлагает аграриям дотации вместо освобождения от налога