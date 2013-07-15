Россия активизирует идею реанимировать создание зернового пула РФ, Украины и Казахстана - СМИ

Идея создания Причерноморского зернового пула РФ, Украиной и Казахстаном будет обсуждаться на Всемирном зерновом форуме, который пройдет в Москве в октябре, сообщил журналистам замглавы Минсельхоза России Илья Шестаков.

"Один и круглых столов форума будет посвящен зерновому пулу", - сказал замминистра. Предполагается, что в обсуждении этого вопроса примут участие министры сельского хозяйства всех трех стран, а также председатель Черноморского экономического сотрудничества, передает ПРАЙМ.

В Минсельхозе рассчитывают, что обсуждение пула экспортеров причерноморского зерна на площадке форума позволит сделать еще один шаг к воплощению этой идеи в жизнь. Впервые она была публично озвучена в 2009 году на первом Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге, но потом так и не была реализована.

В том числе, в 2010 году РФ из-за сильнейшей засухи и падения урожая вводила почти на год эмбарго на вывоз зерна и на время приостановила экспансию на мировой рынок. Однако в следующем сезоне Россия поставила рекорд по экспорту зерна - более 27 миллионов тонн, и определила для себя задачу нарастить экспорт зерна к 2020 году как минимум до 35 миллионов тонн и в целом стать одним из крупнейших мировых поставщиков продовольствия. В целом на РФ, Украину и Казахстан сегодня приходится около 20% мирового экспорта зерна.

Как сообщал УНИАН, глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе двусторонней встречи в Сочи 12 июля обсудили вопрос создания зернового пула.

Напомним, в начале апреля т.г. министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что участие Украины в черноморском зерновом пуле - объединении стран-зернотрейдеров черноморского бассейна - на данном этапе является невыгодным для Украины.