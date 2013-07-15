Курительные смеси в России признаны наркотиком

Правительство приняло постановление, согласно которому так называемые «курительные смеси» будут внесены в перечень наркотических средств, подлежащих контролю.

В постановлении особенно отмечается, что на данный момент «смеси» распространяются в свободной продаже и через интернет «под видом лекарств, бытовой химии и товаров народного потребления», сообщает Прайм.

Таким образом, правительство дало подготовившей текст постановления ФСКН рычаги для «повышения эффективности государственного контроля за оборотом новых наркотических средств».