Вспышка АЧС выявлена в Белгородской области - одном из основных свиноводческих регионов РФ

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Белгородской области, где содержится четверть российского поголовья свиней, сообщил агентству "Прайм" пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Область граничит с тремя регионами Украины.

"АЧС выявлена в одном из личных подсобных хозяйств региона. Скорее всего, в этом районе будет введен карантин", - сказал Алексеенко, добавив, что подробности будут озвучены позднее.

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор), "в патологическом материале, отобранном от павших свиней, в лаборатории Ракитянской районной станции по борьбе с болезнями животных и Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории выявлен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщает, что проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Пробы патологического материала направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. В хозяйстве содержалось 14 свиней. Животные уничтожены бескровным методом, трупы сожжены. Помещение, в котором содержались свиньи, сожжено.

Под контролем территориального управления Россельхознадзора по Белогородской области проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. В естественных условиях к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи. Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными. Заболевание не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мероприятиями.

Крупнейшие вспышки АЧС за все годы распространения заболевания были выявлены в России в прошлом году. В начале 2012 года на кубанском племзаводе "Индустриальный"было уничтожено более 30 тысяч свиней, летом из-за вспышки АЧС еще одно краснодарское предприятие "Данкуб"ликвидировало около 16 тысяч животных, агрохолдинг "Копитания"на своем племзаводе "Заволжское"в Тверской области - более 33 тысяч свиней.

По информации на сайте Россельхознадзора, по состоянию на 12 июля текущего года, в РФ зафиксированы 72 активные вспышки вируса АЧС, при этом всего за текущий год выявлено уже 76 вспышек заболевания. От него пострадали 12 регионов страны: Ярославская, Тверская, Тульская, Московская, Ростовская, Воронежская, Тамбовская, Смоленская, Саратовская и Волгоградская области, Краснодарский край и Республика Северная Осетия-Алания.

В пятницу вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу совместно с заинтересованными ведомствами, ассоциациями и экспертным сообществом в двухнедельный срок представить проработанные предложения о мерах по ликвидации африканской чумы свиней.

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