В России может подорожать молочная продукция из-за дефицита сырья

Крупнейшие российские производители молочной продукции заявляют о возможном повышении отпускных цен в связи с дефицитом и ростом цен на сырое молоко, сообщил журналистам замглавы Минсельхоза РФ Илья Шестаков.

Он отметил, что в целом ситуация на рынке молока достаточно тяжелая. В сельхозорганизациях производство молока в первом полугодии текущего года упало на 6,9%, а поголовье, по данным Росстата, - на 2%.

"Есть дефицит молока-сырья, и за счет этого повышенный спрос. Соответственно, цены на сырое молоко увеличиваются во многих регионах", - отметил замминистра. Так, средняя по РФ закупочная цена на молоко первого сорта по данным на 8 июля составляла около 14 рублей за килограмм, за последнюю неделю она увеличилась на 0,4%.

"Крупные переработчики, такие как "Вимм-Билли-Данн" и "Данон", говорят о возможности роста потребительских цен, о том, что они будут вынуждены повышать свои отпускные цены, а это, соответственно, ударит по ценам в магазинах", - добавил он, отмечая, что недавно обсуждал ситуацию на рынке с представителями отрасли.

На уровне правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков, возглавляемой вице-премьером Аркадием Дворковичем, вопросы молочного рынка, как ожидается, могут быть рассмотрены в июле-августе.

По мнению Шестакова, для улучшения ситуации в отрасли необходимо реализовать комплекс мер, в том числе увеличить субсидии производителям молока. "Субсидии на молоко надо повышать, но, к сожалению, мы действуем в рамках бюджета, который согласован", - сказал он. Но некоторое увеличение "молочных" субсидий в этом году ожидается - в рамках дополнительно выделенных всему АПК 42 миллиарда рублей.

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