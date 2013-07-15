Минагропрод предлагает снизить логистические затраты при транспортировке зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено обратиться к Кабинету министров с предложением о снижении логистических затрат аграриев при транспортировке зерна, которые, по мнению министерства, в Украине являются завышенными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

«Мы будем вносить предложение относительно того, чтобы логистические затраты были значительно меньшими», - сказал Бисюк.

По его словам, сейчас логистические затраты аграриев составляют 546 грн за 1 тонну, тогда как Минагропрод считает необходимым снизить их на 150-200 грн/тонна. В частности, Бисюк отмечает, что перевалка зерна в украинском порту стоит в среднем 22 доллара/тонна, тогда как в странах Европейского Союза эта цена варьируется от 4 до 6 долларов/тонна.

Как сообщал ранее УНИАН, Аграрный союз Украины обратился к Кабинету министров Украины с просьбой максимально содействовать экспорту зерна в текущем году.

Согласно обращению, аграрии просят Кабмин выделить в полном объеме средства, необходимые для расчета с товаропроизводителями, что поможет стабилизировать ситуацию на рынке зерна.

Также Аграрный союз просит ввести каникулы на тарифы (не менее 50%) на железнодорожные перевозки зерна, уменьшить фискальную нагрузку на экспорт и перемещение зерна (ветеринарная и фитосанитарная и другие инспекции), а также проанализировать стоимость перевалки зерна в портах и терминалах с целью приведения ее к европейским стандартам.