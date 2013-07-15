Украина частично сняла запрет на импорт свинины из Бразилии

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины сняла запрет на импорт свинины из Бразилии для нескольких предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

«На сегодняшний день пять или шесть бразильских предприятий имеют разрешение на импорт свинины в Украину», - сказал Бисюк.

По его словам, разрешение получили компании, которые не используют гормональных препаратов при выращивании свиней. При этом Бисюк отметил, что хотя разрешение предоставлено, фактически бразильские предприятия еще не возобновили импорт свинины в Украину.

Как сообщал УНИАН, Украина с 20 марта ввела временный запрет на ввоз свинины из Бразилии. Причиной временного запрета стало несоответствие по микробиологическим показателям мяса свиней ряда бразильских производителей требованиям украинского законодательства.