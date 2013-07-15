Вопрос участия Украины в зерновом пуле требует глубокого изучения – Минагропрод

Вопрос об участии Украины в зерновом пуле с Россией и Казахстаном является интересным для страны, однако требует серьезного изучения, так как Украина хочет оставаться независимым игроком на мировом рынке зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

«Мы сегодня обсуждаем вопрос (о создании пула – УНИАН) и хотим общаться на уровне обмена информацией с нашими коллегами из РФ и Казахстана. Он нам интересен», - сказал Бисюк.

«Мы бы только не хотели зависеть от других стран, потому что Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых в мире», - добавил он.

Первый замминистра также отметил, что участие Украины в зерновом пуле поможет координировать цены на зерно и объемы экспорта, однако о принятии окончательного решения речь пока не идет.

Как сообщал УНИАН, 12 июля глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили вопрос о возможности вернуться к идее создания зернового пула. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном Причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

В конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.