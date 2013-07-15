Кабмин утвердил типовой договор аренды водных объектов

Кабинет министров Украины утвердил типовой договор аренды водных объектов, согласно которому объектом аренды считается и вода, и земельный участок под ней.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №420 от 29 мая 2013 года «Об утверждении Типового договора аренды водных объектов», вступившем в силу 1 июля этого года.

Как отметил на круглом столе на тему "Украине нужна новая водная политика" заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Алексей Чунарев, данное постановление поможет предотвратить нецелевое использование водных объектов.

«Мы впервые посмотрели на аренду как на целостный комплекс, то есть вместе на землю и воду. До этого они рассматривались отдельно. Теперь объектом считается водное пространство и земельный участок под ним. Мы надеемся, что это поможет искоренить позорную практику, когда человек использует землю под водным объектом для своих нужд», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 апреля т.г. об обеспечении состояния безопасности водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

Согласно данному решению, в частности, Государственному агентству водных ресурсов Украины поручено провести вместе с Советом министров Крыма, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями на протяжении 2013 года инвентаризацию защитных гидротехнических сооружений и подать предложения относительно первоочередных мер по обеспечения их должного состояния с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций.