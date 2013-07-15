Присяжнюк заверяет, что сахар в Украине не подорожает

В Украине, учитывая наличие переходного запаса, отсутствуют тенденции, которые бы привели к подорожанию сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове после выездного заседания коллегии министерства заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«По сахарной отрасли, если взять локально вопрос, у нас такие переходные запасы, что тенденций для удорожания сахара нет никаких. Плюс площади, которые мы посеяли», - сказал Присяжнюк.

В то же время министр отметил необходимость привести в соответствие объемы производства и потребления сахара, учитывая необходимость увеличения экспорта сахара украинского производства.

«У нас стоит задача другая – все-таки сбалансировать производство сахара и выращивания сахарной свеклы, дифференцировать подход к переработке сахарной свеклы, включая биотопливо. И третье, это задача министерства, наращивать объем экспорта сахара, что нам в определенной мере удается», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, в июне Министерство аграрной политики и продовольствия подписало с производителями сахара и крупнейшими розничными сетями страны меморандум о взаимопонимании с целью удержать стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке.

Вместе с тем, по данным Госстата, в большинстве областей в июне отмечалось увеличение стоимости сахара на 3% - 9%.

Справка УНИАН. В 2012/2013 маркетинговом (МГ, сентябрь 2012 – август 2013) производство сахара в Украине составило 2,2 млн тонн, тогда как внутренняя потребность оценивается в 1,86 млн тонн, что стало причиной существенного удешевления сахара. К началу 2013/2014 маркетингового года в Украине останутся рекордно большие переходящие запасы сахара – 886 тыс. тонн. В результате, по прогнозам ассоциации «Укрцукор» в новом МГ к переработке сахарной свеклы приступит 40-41 завод, тогда как годом ранее работало 63 завода.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает падения производства сахара в 2013-2014 маркетинговом году на 36% - до 1,4 млн тонн и рекомендует отечественным производителям сахара оборудовать свои производства установками по производству биоэтанола в целях диверсификации производства и снижения себестоимости продукции.