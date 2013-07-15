Турция повысила пошлины на импорт грецких орехов из Украины

Правительство Турции приняло решение о повышении пошлин на импорт грецких орехов из Украины на 23% - до 66,2%.

Соответствующее решение правительство Турции приняло 12 июля.

Повышенные пошлины начали действовать с сегодняшнего дня - 15 июля после опубликования решения в официальной прессе Турции.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле в марте т.г. приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Как сообщал УНИАН, Турция в середине июня зарезервировала за собой право с 12 июля ввести дополнительно 23% пошлину на импорт украинских грецких орехов в качестве ответной меры на ограничение импорта автомобилей.

Евросоюз заявил о намерении разрешить спорный вопрос путем переговоров.

Российская Федерация заявила о планах ввести спецпошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла.

Правом на применение ответных мер на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей могут воспользоваться, кроме Турции и России, и другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.

Украина предложила членам Всемирной торговой организации, которые высказали претензии по поводу введения Украиной спецпошлин на импорт автомобилей, выработать механизм компенсации для минимизации потерь.

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