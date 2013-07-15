Украина должна перейти на питьевое водоснабжение из подземных источников — эксперт

Украина, по примеру большинства европейских стран, должна перейти на питьевое водоснабжение из подземных источников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе «Украине нужна новая водная политика» сообщила председатель Национального экологического совета Украины Татьяна Тимочко.

«Мы должны перевести питьевое водоснабжение, как все европейские страны, на водоснабжение из подземных источников. Но исключительно для питьевого водоснабжения. Это не должна быть общая водная сеть, из которой берут воду и на готовку, и на бытовые потребности. Мы должны разработать новую систему. Другого пути — нет... А до этого времени перспективы у питьевой воды в Украине негативные», - сказала Тимочко.

Также эксперт сообщила, что Украина начинает реализовывать на практике водную директиву Европейского Союза, что позволит улучшить качество питьевой воды до уровня европейских стран.

«Водная рамочная директива — это ключевой документ, который гарантирует в Европейском Союзе наличие качественной питьевой воды, сохранение водных объектов и развитие водной инфраструктуры... Сейчас Украина начинает реализовывать на практике эту директиву», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года Президент Украины поручил Кабинету министров осуществить мероприятия для существенного улучшения состояния источников питьевого водоснабжения, систем централизованного и децентрализованного водоснабжения и водоотвода, обеспечения населения качественной питьевой водой в необходимых объемах, совершенствования нормативно-правовой базы. Кроме того, правительство должно обеспечить надлежащее финансирование этих мероприятий, предусмотрев соответствующие расходы при разработке государственного бюджета на 2014 и последующие годы.