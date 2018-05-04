Большой урожай – большие проблемы

Прогнозы относительно падения мировых, а значит и отечественных цен на зерно урожая 2013 года начали появляться еще в самом начале посевной кампании. Основная причина удешевления – ожидание большого валового сбора зерновых. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в этом году аграриям в целом удастся собрать почти на 10% больше зерна, чем в 2012 году, когда из-за засухи сельхозпроизводители многих стран снизили поставки на рынок. Что касается Украины, то по самым пессимистичным прогнозам страна соберет не менее 52 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в прошлом году. Очевидно, что недостатка в кукурузе, пшенице и ячмене в новом сезоне не будет. По данным Украинской аграрной конфедерации (УАК), если в прошлом году за украинскую продовольственную пшеницу предлагали 300-360 долл./т, то сейчас больше 240 долл./т аграриям не выручить. С кукурузой та же ситуация – в 2012 году в порту тонна стоила 280-320 долл., сейчас - максимум 200 долл./т. В УАК считают, что для того, чтобы получить 25-30% рентабельность, урожайность кукурузы в хозяйствах должна составлять 7-8 т/га. А это реально только для крупных агрохолдингов, которым доступны и высококачественный посадочный материал, и современные технологии. Выращивание фуражной пшеницы будет безубыточным в этом году, если производителю удастся собрать с 1 га не менее 3,3 тонн зерна. К слову, в большинстве южных и восточных регионов средняя урожайность фуража составляет 2,6 т/га. При этом в УАК настроены крайне пессимистично. По словам генерального директора конфедерации Сергея Стоянова, расти цены в ближайшем будущем вряд ли начнут. «Шансов на то, что ситуация кардинально изменится, практически нет», - сказал он.

Спокойствие, только спокойствие

Но далеко не все эксперты настроены так пессимистично. По словам аналитика зернового рынка консалтинговой компании «Украгроконсалт» Елизаветы Малышко, снижение цен действительно имеет место, но уже с августа ситуация начнет улучшаться.

«Цены действительно серьезно упали. Но нужно отметить, что это в общем-то нормальная ситуация для начала сезона. Рост обычно происходит только с августа, когда становится больше отгрузок. В этом году ожидается тоже», - пояснила она в комментарии УНИАН.

Похожее мнение высказал и директор информационной компании «ПроАгро» Николай Верницкий. Он считает, что убыток, как обычно, получат только мелкие предприятия, остальные же останутся с прибылью благодаря большему, чем в прошлом году, валовому сбору.

«Снизившиеся цены будут компенсированы ростом валового сбора. Кроме того, цены снизились сейчас, а продажи начнутся позже. К тому времени цены могут начать расти», - пояснил УНИАН Верницкий.

Главный аналитик консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник вообще не видит повода для паники. Она уверена, что при нынешней урожайности мало кто из сельхозпроизводителей понесет убытки. А заявления о том, что «все пропало», называет традиционными в этот период.

«Каждый год, когда идет уборочная кампания, начинаются вопли. Если мы говорим об экспортных ценах в порту, цены по которым Украина поставляет на внешние рынки, то в этом году, если брать первую неделю июля и сравнить с первой неделей июля прошлого года, разница – 1-5 долл./тонна. В этом году такая урожайность, что все выйдут в безубыточность», - подчеркнула Колесник.

К тому же, по ее словам, эксперты, которые одними из первых начали бить в набат и говорить о якобы катастрофически низких ценах, ставят перед собой задачу не только заявить о проблеме во всеуслышание. Колесник считает, что причитания над несчастными аграриями, которые после продажи зерна останутся без копейки, связаны с лоббистскими функциями некоторых аграрных ассоциаций, а именно желанием добиться возмещения сельхозпроизводителям НДС при экспорте кукурузы, пшеницы и ячменя с 1 января 2014 года. Дело в том, что с 2011 года установлен нулевой НДС и, по подсчетам УАК, только из-за этого в новом сезоне аграрии недополучат 11 млрд грн. Согласно действующему законодательству, к возвращению налога аграриям страна действительно должна вернуться в 2014 году, однако в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, предлагающий оттянуть этот долгожданный момент еще на 2 года, то есть, до 2016-го. Вот УАК, если верить Колесник, и взялась звонить во все колокола, желая тем самым показать над какой пропастью оказались сельхозпроизводители, намекая на то, что без возмещения НДС мелкий и средний растениеводческий бизнес в стране можно будет «закопать в землю».

Что касается Министерства аграрной политики и продовольствия, то в ведомстве уверены, что в Украине нет оснований для снижения внутренних закупочных цен на зерно.

«Говорить о критическом снижении цен на зерно сегодня нельзя – рынок вернулся к своим среднегодовым значениям», - считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

По его словам, в зависимости от региона цены на пшеницу 3-го класса составляют 1470-1800 грн/т, фуражную – 1340-1610 грн/т, ячмень – 1420-1600 грн/т. При этом Бисюк утверждает, что текущие цены в среднем на 50-70 грн/т ниже прошлогодних в аналогичный период. К тому же в 2011 году, когда Украина собрала рекордный урожай, цены на зерно на 100-200 грн/т уступали нынешним.

Спасти рядового

Тем не менее, факт падения цен на зерно урожая 2013 года в большей или меньшей мере констатируют все эксперты. И если с вопросом «кто виноват?» вроде бы все понятно, то осталось разобраться с вечным «что делать?». Для крупных предприятий он не столь актуален. Во-первых, у них урожайность высокая, они действительно неплохо заработают с оборота. К примеру, урожайность озимой пшеницы в «Астарте», крупнейшем украинском производителе сахара, для которого зерно не является ключевым направлением бизнеса, составляет 5 т/га. Во-вторых, им доступны биржевые продажи. Так, крупная агропромышленная группа «Росток Холдинг» еще зимой продала по форварду практически всю свою пшеницу по приемлемой цене. В-третьих, у них достаточно собственных мощностей для хранения зерна, поэтому крупные игроки могут положить урожай в свои элеваторы и ждать улучшения ценовой конъюнктуры.

Мелкому производителю большинство этих инструментов не доступно. Поэтому первое, что советуют эксперты для небольших предприятий, - не верить в увещевания недобросовестных трейдеров о том, что в дальнейшем цены будут только падать, поэтому продавать нужно немедленно, чтобы не остаться «у разбитого корыта». Цены на зерно в этом году вряд ли, конечно, вырастут до уровня прошлогодних, но подняться все-таки должны. Поэтому, если финансовая ситуация в хозяйстве не критическая, то лучше не спешить. Второе, чего ни эксперты, ни Министерство аграрной политики и продовольствия не рекомендуют делать, так это продавать урожай прямо из-под комбайна за наличные. На поле зерно ввиду того, что классность его не известна, покупают гораздо дешевле. Поэтому собранный урожай лучше довезти до элеватора, где оно будет в целости и сохранности лежать и ждать своего звездного часа.

Народная мудрость гласит «що занадто, то нездраво». К зерну это применимо частично. Да, когда предложение превышает спрос, цена неумолимо начинает падать. Но ведь экономика экономикой, а обед по расписанию, поэтому наше аграрное золото найдет своего покупателя.

Яна Брензей (УНИАН)