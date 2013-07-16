«Мироновский хлебопродукт» во 2 квартале нарастил производство курятины на 21% - до 121,2 тыс.т

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) во втором квартале 2013 года нарастил производство курятины на 21% по сравнению со 2-м кварталом 2012 года – до 121,2 тыс.тонн, говорится в отчете компании.

Согласно документу, в первом полугодии производство курятины в компании выросло на 18% - до 190,2 тыс. тонн.

Компания также сообщает, что продажи курятины третьим лицам во втором квартале выросли на 18% - до 113,6 тыс. тонн. В тоже время, цены реализации курятины за указанный период снизились на 7% - до 16,2 грн/кг (без НДС).

МХП во 2-м квартале поставил на внешние рынки 31,6 тыс.тонн курятины, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по данным компании, во 2-м квартале т.г. объем продаж продуктов мясопереработки составил 8,8 тыс. тонн, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом цена за 1 кг этой продукции в апреле-июне т.г. выросла на 5% - до 23,14 грн/кг (без НДС).

Объем продаж подсолнечного масла в МХП за указанный период вырос на 26% по сравнению со 2-м кварталом 2012 года – до 61,9 тыс. тонн, тогда как цена 1 тонны этого товара в апреле-июне т.г. снизилась на 3% - до почти 1,1 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, МХП в 2012 году увеличил продажи курятины до 375,3 тыс. тонн с 370,9 тыс. тонн в 2011 году. Экспорт курятины в прошлом году вырос по сравнению с 2011 годом на 65% - до 58,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBITDA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBITDA осталась на уровне 2011 года – 33%.