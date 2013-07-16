В Украине создадут более 80 сырьевых зон для производства детского питания

В течение ближайших двух лет в Украине будут созданы 80 более сырьевых зон для производства качественных и безопасных продуктов питания, в том числе и детского.

Об этом во время рабочей поездки в Харьковскую область сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Если в предыдущие годы украинцы отдавали предпочтение импортному детскому питанию, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Уже почти третий год подряд украинские родители кормят своих детей преимущественно отечественным детским питанием. В том числе приобретают популярность и детские кухни», - отметил министр, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В 2013-2014 годах в Украине появятся более 80 сырьевых зон для развития производства безопасных и качественных продуктов питания, в том числе детского. Это обеспечит импортозамену на 8-12%.

Также, по словам Николая Присяжнюка, за 5 месяцев 2013 года производство продуктов детского питания возросло в 1,4 раза, и составило 13,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, производство детского питания в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросло на 21,6% и составило 24,2 тыс. тонн.

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