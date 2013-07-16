Украина может занять третье место в мире по экспорту зерна - эксперт

Украинские аграрии в 2013-2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 — июнь 2014) могут поставить на внешние рынки рекордные для страны 29 млн тонн зерна, заняв тем самым третье место в мире по экспорту зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«У нас будет рекордный экспорт. Украина займет минимум третье место по экспорту зерна. А может и второе», - сказал Клименко.

По его словам, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году составит рекордные 57 млн тонн. При этом Клименко отметил, что это не скажется негативно на цене на зерновые.

По его словам, сегодня безосновательно говорить о снижении цены на зерно.

«Цены на 1 июля прошлого года и на 1 июля этого года одинаковые», - сказал президент УЗА.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Прогноз экспорта зерна в 2013-2014 МГ составляет 26 млн тонн.

В 2012-2013 маркетинговом году (июль 2012 г. – июнь 2013 г.) Украина экспортировала 22,82 млн тонн зерна, что на 4,7% больше, чем в предыдущем сезоне (21,79 млн тонн).